Поиск

Российские пограничники задержали в Японском море более 80 граждан КНДР

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские пограничники, занимающиеся охраной морских биологических ресурсов, задержали более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержаны также две шхуны. Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море.

В ФСБ ранее рассказали, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшиеся браконьерским промыслом. Экипаж одной из шхун численностью в 45 человек совершил вооруженное нападение на работников пограничной службы, в результате три человека получили ранения.

Задержаны обе шхуны, их конвоируют в Находку.

Между тем в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хеп. Встреча в министерстве продлилась 1 час 15 минут, северокорейский дипломат не стал общаться с прессой.

ФСБ России КНДР Японское море

Новости по теме

Новости

Универсальный десантный корабль начали создавать в России

Северокорейский дипломат отказался от общения с прессой на выходе из МИД РФ

В компании-разработчике прояснили инцидент с не включившимся роботом FEDOR

Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Дерипаска решил судиться с журналистами из-за санкций США

Жители Приднестровья отсудили у России в ЕСПЧ больше 130 тысяч евро

В "Роскосмосе" согласились, что космонавтам может пригодиться оружие

Вернувшийся из космоса робот FEDOR вновь отказался включаться

Group-IB обнаружила троян, нацеленный на пользователей Avito и других сервисов

Group-IB обнаружила троян, нацеленный на пользователей Avito и других сервисов

Американец Уилан заявил, что ему подбросили флэшку с секретными данными

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');