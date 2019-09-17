Российские пограничники задержали в Японском море более 80 граждан КНДР

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские пограничники, занимающиеся охраной морских биологических ресурсов, задержали более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержаны также две шхуны. Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море.

В ФСБ ранее рассказали, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшиеся браконьерским промыслом. Экипаж одной из шхун численностью в 45 человек совершил вооруженное нападение на работников пограничной службы, в результате три человека получили ранения.

Задержаны обе шхуны, их конвоируют в Находку.

Между тем в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хеп. Встреча в министерстве продлилась 1 час 15 минут, северокорейский дипломат не стал общаться с прессой.