Коллеги адвоката Хасавова сообщили о его задержании в Москве на суде по делу дагестанских экс-чиновников

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Адвоката Дагира Хасавова задержали в Лефортовском суде Москвы на процессе по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновников Дагестана, сообщил "Интерфаксу" коллега юриста Эдуард Исецкий.

"Сегодня в Лефортовском суде задержали моего коллегу Дагира Хасавова, ему вменяют статью 294 УК РФ (воспрепятствование правосудию), на него надели наручники и увезли", - сказал Исецкий, защищающий бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.

Хасавов защищает в Лефортовском суде интересы экс-министра экономики Дагестана Раюдина Юсуфова.

По утверждению Исецкого, в последнее время на защиту бывших дагестанских чиновников оказывалось давление.

Адвокат также высказал мнение, что задержание Хасавова может быть связано с его комментариями относительно хода процесса в соцсетях. "Куда его увезли и где он находится в настоящий момент, я не знаю", - уточнил Исецкий.

Комментариями правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Лефортовский суд Москвы рассматривает уголовное дело бывших высокопоставленных чиновников Дагестана, в том числе Гамидова и Юсуфова, по обвинению в растрате 40 млн рублей, выделенных из республиканского бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.