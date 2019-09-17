Адвокату экс-министра экономики Дагестана Хасавову предъявили обвинение

Он задержан на 48 часов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Адвокату Дагиру Хасавову предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче показаний, сообщил во вторник "Интерфаксу" его защитник Нариман Аджиев.

"Предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование правосудию") и ч. 4 ст. 309 УК РФ ("Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний")", - сказал Аджиев, добавив, что Хасавов вину не признает.

По его словам, в настоящее время Хасавов задержан на 48 часов. В течение этого времени следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, но какой именно - пока неизвестно, пояснил Аджиев.

Комментариями следственных органов по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Коллеги Хасавова во вторник сообщили о его задержании в Лефортовском суде Москвы во время процесса по уголовному делу в отношении бывших высокопоставленных чиновников Дагестана. Там адвокат защищает экс-министра экономики республики Раюдина Юсуфова. Адвокат Эдуард Исецкий в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что в последнее время на защиту подсудимых оказывалось давление.

Лефортовский суд Москвы с июня рассматривает уголовное дело против бывших высокопоставленных чиновников Дагестана, в том числе бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и Юсуфова, по обвинению в растрате 40 млн рублей, выделенных из республиканского бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале.