Священники РПЦ попросили пересмотреть приговоры участникам протестов в Москве

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Несколько десятков священников Русской православной церкви обратились к властям России с просьбой пересмотреть приговоры о лишении свободы некоторых участников недавних акций оппозиции в Москве.

"Исполняя пастырский долг печалования (ходатайства - ИФ) о заключенных, мы, священники Русской православной церкви, каждый от своего имени, считаем своим долгом выразить убеждение в необходимости пересмотра судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду фигурантов "московского дела", - говорится в открытом письме клириков, с текстом которого во вторник ознакомился корреспондент "Интерфакса".

Авторы документа выражают недоумение по поводу того, что российские суды выносили "гораздо более мягкие приговоры" обвиняемым в более тяжких преступлениях, чем те, что были совершены фигурантами "московского дела".

Представители духовенства обратились к людям, облеченным судебной властью и работающим в силовых структурах, напомнив, что многие из них крещены в Православной церкви и считают себя верующими людьми. "Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью", - пишут священники.

Они выражают обеспокоенность тем, что "вынесенные приговоры в большей степени похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых".

"На запугивании нельзя построить общество свободных, любящих друг друга людей. Мы призываем всех к усиленной молитве о заключенных и о тех людях, в руках которых оказалась их судьба, о России, ее властях, воинстве и народе. Пусть Бог благословит всех нас Своим миром и подаст нам силы и решимость уважать и любить друг друга", - сказано в открытом обращении духовенства.

В настоящее время в социальных сетях продолжается сбор подписей под этим документом.

Среди тех, кто уже подписал открытое письмо, - настоятель храма Космы и Дамиана в Шубине (Москва) протоиерей Александр Борисов, клирик этого же храма иеромонах Иоанн (Гуайта), настоятель Сергиевского храма в Сергиевом Посаде протоиерей Виктор Григоренко (племянник священника Александра Меня), настоятель храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" (Санкт-Петербург) протоиерей Георгий Иоффе, ключарь кафедрального собора Марии Магдалины (Мадрид) протоиерей Александр Кордочкин, и.о. настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском вражке (Москва) священник Владимир Лапшин, московские священники Андрей Лоргус, Федор Людоговский, Димитрий (Першин), настоятель прихода Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах (Москва) протоиерей Алексий Уминский и другие.

После акций 27 июля и 3 августа СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны свыше десяти человек.