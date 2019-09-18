В РПЦ назвали политической декларацией письмо священников по "московскому делу"

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал заявление группы священников из разных стран по фигурантам "московского дела" "попыткой участия в правозащитной деятельности, которая де-факто превратилась в политическую декларацию".

Кипшидзе отметил, что церковь "имеет право печалования и активно им пользуется". По его словам, ряд положений этого письма сформирован политической повесткой светских и православных СМИ, которые придерживаются "известных предпочтений", и "имеет мало общего с правовой защитой".

"В России, как и в любой стране, в том числе и в тех государствах, в которых живут подписавшие данное заявление священники, есть несправедливо осужденные, но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, это политика, а не печалование", - пояснил он, добавив, что борьба с властью никогда не была и не будет миссией РПЦ.

Кипшидзе выразил мнение, что эти священники "чувствуют общественный запрос на справедливость и попытались его удовлетворить, как смогли", и допустил, что они искренне переживают за судьбу фигурантов дела, "независимо от их вины", как и любой православный человек.

По его словам, пастырь призван воспитать неподкупного и верного правосудию судью, честного правоохранителя и адвоката, чтобы те меняли мир к лучшему, в то время как подписание деклараций он счел "легким, но бесполезным путем".

"Намного разумнее этим небезразличным священникам было бы собрать средства на знающего адвоката, который мог бы действительно помочь", - заключил Кипшидзе.

Во вторник несколько десятков священников РПЦ обратились к властям России с просьбой пересмотреть приговоры суда некоторым участникам недавних акций оппозиции в Москве.