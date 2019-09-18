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Главврач детской больницы в Астрахани уволен после избиения завполиклиникой

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Внутренняя проверка прошла в детской Астраханской областной больнице им. Силищевой после заявления заведующей поликлиникой медицинского учреждения о том, что ее избил главный врач.

По результатам проверки главврач был уволен, заявил "Интерфаксу" и.о.министра здравоохранения региона Федор Орлов. "На его должность назначен заместитель главного врача больницы Юрий Яснопольский", - сообщил чиновник.

В управлении МВД РФ по Астраханской области агентству сообщили, что от заведующей поликлиникой получено заявление о побоях. По данному факту проводится проверка.

Между тем, в социальных сетях распространяется информация о том, что главный врач детской больницы побил заведующую консультативной поликлиники и сломал ее телефон.

Областная детская клиническая больница им. Силищевой является государственным бюджетным учреждением. В ней развернуто 22 стационарных отделения на 618 круглосуточных койках. В больнице функционируют шесть диагностических отделений.

С 18 мая 2019 года главным врачом больницы являлся Игорь Ливинсон.

Астрахань Федор Орлов

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