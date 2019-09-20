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Экс-главврача больницы в Астрахани исключили из ЕР после избиения женщины

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Член генерального совета "Единой России" (ЕР) Игорь Ливинсон исключен из партии после того, как он ударил женщину-медика, сообщил "Интерфаксу" секретарь Астраханского регионального отделения партии, председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов в пятницу.

Как отметил собеседник агентства, Ливинсон исключен из ЕР по собственному желанию. Заявление об исключении из партии Ливинсон подал в четверг, 19 сентября. Президиум регионального политсовета партии удовлетворил заявление, добавил Мартынов

Как сообщалось, в регионе получила большой резонанс история о том, что Ливинсон, до 18 сентября дня занимавший пост главного врача областной детской больницы им. Силищевой, ударил заведующую поликлиникой больницы и разбил об пол ее телефон. По словам пострадавшей, причиной конфликта стала управленческая политика главврача, который "специально снижает зарплаты неугодным сотрудникам", чтобы они увольнялись, и "расставляет своих людей".

В управлении МВД РФ по региону подтвердили, что получили заявление от заведующей поликлиникой о побоях, ведется проверка.

18 сентября Ливинсон был уволен с поста главного врача детской больницы. Он занимал эту должность с мая 2019 года.

Областная детская клиническая больница им. Силищевой является государственным бюджетным учреждением. В ней развернуто 22 стационарных отделения на 618 мест. В больнице функционируют шесть диагностических отделений.

Игорь Ливинсон Игорь Мартынов Единая Россия Астраханская область

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