Казанский школьник, взявший в заложники одноклассников, признан невменяемым

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Психологическая экспертиза школьника, который в мае 2019 года с ножом и пистолетом удерживал одноклассников в классе, показала, что он совершил преступление в состоянии невменяемости. Об этом сообщил "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Татарстана Руслан Галиев в среду.

В соответствии со статьей 21 УК РФ, человек, совершивший преступление в состоянии невменяемости, не подлежит уголовной ответственности, при этом суд может направить его на принудительное лечение.

Уголовное дело школьника сейчас рассматривается в Ново-Савиновском районном суде Казани в закрытом режиме, уточнил Галиев.

Утром 13 мая 17-летний подросток зашел в кабинет русского языка, сел за стол учителя, достал пневматический пистолет и кухонный нож и запретил ученикам покидать помещение. В дальнейшем он был задержан. В результате инцидента никто не пострадал. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ).

Позднее в мае школьника отправили под домашний арест.