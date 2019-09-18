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Докладчик ПАСЕ по правам представителей ЛГБТ в Чечне поедет в Грозный

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам защиты прав представителей сексуальных меньшинств в Чечне Франк Швабе в среду прибудет в Россию. Он намерен побывать в Чечне, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Мы им (представителям ПАСЕ - ИФ) все организовали. Они сегодня будут в Думе ", - сказал Толстой, отметив, что докладчики ПАСЕ "предпочитают работать без прессы до окончания миссии". "Они нас попросили, и мы им идем навстречу", - заявил депутат.

По словам Швабе и другие представители ПАСЕ поедут в чеченскую столицу Грозный в пятницу, 20 сентября. "Все будет хорошо с ними, не волнуйтесь", - заверил депутат.

"Мы работаем вместе, чтобы решать проблемы, мы же не говорим, что у нас в России нет проблем. Они бывают в разных областях, но то, что приписывают (репрессии против представителей ЛГБТ - ИФ) - вранье. Пусть они в этом убедятся, и совместно с главой (Чеченской - ИФ) республики все эти вопросы обсудят", - сказал Толстой.

В 2017 году "Новая газета" и ряд правозащитников сообщили о массовых незаконных задержаниях, пытках и убийствах жителей Чечни, заподозренных в гомосексуальной ориентации. Издание рассказало о массовой казни граждан, якобы имевшей место в республике.

В сентябре того года по итогам поездки в Чечню уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что из списка 31 человека, составленного на основании информации "Новой газеты" и обращений три человека оказались живы, два человека умерли своей смертью, еще три человека погибли при боестолкновении.

Франк Швабе Петр Толстой ПАСЕ Чечня

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