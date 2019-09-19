Кадыров заявил о готовности обсудить "несуществующую" проблему представителей ЛГБТ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров готов к диалогу с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам защиты прав представителей сексуальных меньшинств в Чечне Франком Швабе. Вместе с тем Кадыров считает проблему с нарушением прав представителей ЛГБТ-сообщества в республике надуманной.

"Приезд в Грозный представителей международных организаций является компетенцией МИД. А Чечня открыта для диалога с любыми делегациями, визит которых согласован с МИД", - написал Кадыров в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что "есть вполне обоснованное мнение, что ПАСЕ и ряд других европейский организаций проявляют ничем не прикрытую предвзятость при обсуждении вопросов, связанных с Чечней". Так, "их не интересуют небывалые в истории поствоенных территорий перемены, происходящие в Чечне, включая политические, экономические, демократические и социальные процессы". По словам Кадырова, есть все основания полагать, что эти западные организация хотят "очернить Чечню, а вслед за ней всю Россию".

"Что касается "проблем" с ЛГБТ, то она сочинена и на самом деле не существует. По крайней мере, в Чечне. У нас мужчины женятся на женщинах, а женщины выходят за мужчин. Так было тысячи лет, и будет всегда, чего бы ни навязывали нам на Западе. По этому вопросу проведено сотни проверок всеми компетентными на то органами, а также представителями правозащитного сообщества. Но на все это закрывают глаза те, кто не желает видеть реальную картину", - отмечает глава республики.

Он считает, что в ПАСЕ хотят, чтобы чеченцы "утратили свои духовные и национальные ценности, растворились в массе тех, кто забыли свои языки, религию, культуру, чтобы мужчины перестали быть мужчинами, а женщины женщинами".

"Я убежден, что у чеченского народа, да и у других народов России есть устойчивый иммунитет против подобного разрушительного и коррозийного зла. Наши народы способны сохранить себя и свою страну от западных попыток экспорта так называемой "демократии", направленной на разрушение института традиционной семьи, уничтожение нашей религиозности и культуры, которыми всегда дорожило российское общество", - пишет глава Чечни.

Как ранее сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, Швабе посетит Чечню. По словам депутата, Швабе вместе с другими представителями ПАСЕ прибудет в Грозный в пятницу, 20 сентября. Толстой также заявил, что обвинения в адрес российских властей, в частности, в адрес администрации Чечни в репрессиях в отношении представителей ЛГБТ являются ложью.