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В Дагестане задержан сторонник ИГ, планировавший теракт

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Дагестане задержан сторонник "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ), который планировал теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов и местных властей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) в среду.

Там уточнили, что задержанный гражданин РФ 2000 года рождения стал сторонником ИГ в августе 2019 года. В НАК добавили, что молодой человек был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ в лесу в Тарумовском районе республики при попытке достать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

НАК ФСБ Дагестан

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