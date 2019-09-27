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В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ

Организатор схемы с каждым из них проводил обряд посвящения в деревне Кокошкино

В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ
Фото: СК РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Москве арестованы девять человек по подозрению в финансировании террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России), сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Организатор сообщества и его соучастики "под тяжестью предъявленных доказательств дали признательные показания", добавили в СК.

По версии следствия, предполагаемый организатор сообщества вступил в ИГ, когда был в Египте. В 2015 году он вернулся в Россию и начал искать единомышленников, которые были бы готовы оказать группировке материальную помощь. В неназванном мобильном приложении он создал группу и стал привлекать туда "проверенных лиц", которые согласились пересылать деньги боевикам в Ирак и Сирию, считает следствие. В группу вошло три десятка человек.

С каждым из них подозреваемый организатор группы говорил отдельно. Для этого он вывозил их подмосковное Кокошкино, "где они даже принимали присягу на верность террористической организации", говорится в пресс-релизе. После посвящения предполагалось, что новобранцы будут перечислять в ИГ деньги ежемесячно.

Лидер группы собирал средства на свои банковские карты и оттуда переводил на счета участников боевых действий, установило следствие. Эти деньги шли на обеспечение материально-технических подразделений террористических организаций и на подготовку терактов.

В расследовании сотрудникам СК помогали представители ФСБ и антиэкстремистского управления МВД. Следователи отработали близкие связи подозреваемого организатора схемы и нашли его соучастников. Обыски по делу проводились в Москве, Московской области, Дагестане и Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба МВД уточнила, что в организации группы обвиняют уроженца Кабардино-Балкарии. Задание организовать сбор помощи ИГ в России он получил от одного из лидеров группировки, установило следствие.

МВД СКР ФСБ Кокошкино Кабрадино-Балкария Египет Сирия Ирак ИГ Московская область Дагестан

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