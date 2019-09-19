Экс-глава оперотдела "Матросской тишины" осужден за вымогательство 11 млн рублей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы признал восемь фигурантов дела, в том числе бывшего руководителя оперативного отдела СИЗО "Матросская тишина" Михаила Захарова, виновными в вымогательстве более 11 млн рублей у арестантов, сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Так, экс-руководитель оперативного отдела следственного изолятора Захаров осужден на 12 лет колонии строгого режима, его подчиненные - надзиратели СИЗО Павел Петран, Валентин Базаев и Антон Девятаев, а также бывший сотрудник "Матросской тишины" Анатолий Осмачко получили 8, 9, 8 и 9 лет лишения свободы соответственно. Экс-сотрудники СИЗО были лишены своих званий и права занимать определенные госдолжности. Еще одна фигурантка дела - рентгенолог московской больницы Фатима Найфонова и Михаил Тишичкин получили самые короткие сроки - 4 года и 7 месяцев колонии общего режима и 5,5 лет колонии строгого режима соответственно.

Самое большое наказание - 14 лет заключения - получил "криминальный авторитет" Елдар Векуа.

По данным следствия, Захаров организовал преступную группу, в которую привлек трех своих подчиненных, экс-сотрудника СИЗО и врача Найфонову. Сотрудники СИЗО вступили в сговор с "криминальным авторитетом" Векуа, который в тот момент содержался в изоляторе, чтобы вымогать деньги у арестованных по уголовным делами экономической направленности.

В СКР отметили, что фигуранты дела угрожали арестантам физической расправой и созданием невыносимых условий, требуя перевести более 10 млн рублей на карты, которые были оформлены на подконтрольных им людей.

Так, с 31 декабря 2014 по 26 января 2015 они вымогали 11,5 млн рублей у бизнесмена, который был арестован за причастность к мошенничеству при строительстве аэропорта в Казани. Сотрудники СИЗО организовывали встречи Векуа с предпринимателем.

Отец бизнесмена успел перечислить 1 млн рублей на карту Найфоновой.