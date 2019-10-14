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В ОНК сообщили о смене руководства "Матросской тишины"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Бывший руководитель томского следственно изолятора Виктор Пастушенко возглавил московское СИЗО "Матросская тишина" (ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Москве) , сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников.

Он уже приступил к работе. По мнению Мельникова, прежний и нынешний изоляторы, которым руководит Пастушенко, похожи, в частности, на их территории есть больничные корпуса, так что новому начальнику будет несложно включиться в работу.

Ранее начальником "Матросской тишины" был полковник внутренней службы Сергей Поздеев.

Комментарием ФСИН "Интерфакс" пока не располагает. На сайте "Матросской тишины" уже указан новый руководитель изолятора.

Ранее в октябре сменилось руководство ФСИН. Руководивший ведомством с 2012 года Геннадий Корниенко ушел в отставку по достижении предельного возраста для госслужбы. Его сменил бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.

Матросская тишина ФСИН Иван Мельников ОНК Сергей Поздеев Виктор Пастушенко Томск Москва

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