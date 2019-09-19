В Кремле переадресовали Бурятии вопросы о задержании шедшего в Москву шамана

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле порекомендовали обратиться к местным властям за комментариями по поводу задержания в Бурятии якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Москву.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова с журналистами в четверг был задан вопрос о том, в курсе ли Кремль, что в отношении Габышева возбуждено уголовное дело, а также опасаются ли там "обряда, который он планировал провести".

"Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан в Российской Федерации. Это просто невозможно. Это не является прерогативой Кремля. Поэтому за комментариями по этой теме я рекомендую вам все-таки обращаться или к республиканским властям или к республиканским правоохранительным органам", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что называющего себя шаманом Габышева, который в марте пошел из Якутии в Москву, в четверг задержали на трассе "Байкал" в Бурятии, сообщив, что он находится в розыске за совершение преступления в Якутии. В МВД не уточнили, в чем именно его подозревают. Шамана собираются доставить из Улан-Удэ в Якутск на следственные действия.

Габышев, который называет себя шаманом, в марте отправился пешком в Москву, чтобы, как пишут СМИ, "восстановить народовластие". Он прошел уже около 2,8 тыс. км. Теперь, по данным СМИ, его могут привлечь к ответственности за организацию экстремистского сообщества).

Ранее в Улан-Удэ были задержаны два местных жителя, которые сопровождали Габышева. Их задержали после акции протеста, которая прошла в ночь на 10 сентября. Тогда местные жители, недовольные результатами выборов, собрались на площади Советов в Улан-Удэ, требуя общения с властями республики и новых выборов.

В полиции отметили, что сотрудники ДПС требовали от митингующих, которые находились в автобусе, покинуть площадь, но те отказались, после чего было принято решение об их задержании. Всего были задержаны 17 человек.