Поиск

Amnesty International сочла задержанного якутского шамана узником совести

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В правозащитной организации Amnesty International считают, что якутского шамана Александра Габышева, задержанного в Бурятии, нужно освободить.

По мнению Amnesty International, Габышев является "узником совести, лишенным свободы исключительно за мирную реализацию своих прав на свободу выражения мнений и собраний". Об этом заявила директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина, которую цитирует пресс-служба организации.

"Реакция российских властей выглядит просто абсурдом. Неужели они действительно боятся его (шамана - ИФ) колдовской силы? Как и все граждане страны, Александр Габышев имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и отправление религиозных обрядов", - считает Звягина. Она также подчеркнула, что с начала своего шествия из Якутии в Москву Габышев не совершил никаких преступлений.

В ночь на 19 сентября сотрудники силовых структур в масках и с оружием задержали Габышева, который совершает многокилометровый пеший поход в Москву. Габышев выражает недовольство существующей политической ситуацией в РФ и хочет ее изменить. Местонахождение шамана на данный момент неизвестно. УМВД по республике Бурятия заявило, что в скором времени Габышева отправят по запросу властей в Якутск.

Габышев начал путешествие длиной в 8 тысяч км в марте. Оно в общей сложности должно было продлиться два года, сообщает Amnesty International. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км, привлек множество последователей. Несколько сторонников шамана были задержаны в столице Бурятии Улан-Удэ ранее в сентябре, а две машины, которые сопровождали марш, были конфискованы.

В ходе общения с журналистами в четверг пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос, в курсе ли Кремль того, что в отношении Габышева возбуждено уголовное дело (шамана, по данным СМИ, подозревают в организации экстремистского сообщества). В ответ Песков заявил, что Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан в РФ, так как это не является его прерогативой. Пресс-секретарь посоветовал обращаться за комментарием по данной теме к властям Бурятии или к местным правоохранительным органам.

Amnesty International Александр Габышев Бурятия Наталья Звягина

Новости по теме

Новости

Джастин Трюдо извинился за костюм Аладдина с гримом на школьной вечеринке

Угрожавшего взрывом на мосту Метро в Киеве решили не обвинять в теракте

Угрожавшего взрывом на мосту Метро в Киеве решили не обвинять в теракте

Через стену между Мексикой и США не смогли перебраться даже скалолазы

Через стену между Мексикой и США не смогли перебраться даже скалолазы

В Кремле назвали "новым явлением" требования Украины по "формуле Штайнмайера"

В Токио усомнились в происхождении выданных Россией останков 600 японских военнопленных

Суд оправдал руководство компании TEPCO по делу об аварии на "Фукусиме-1"

Суд оправдал руководство компании TEPCO по делу об аварии на "Фукусиме-1"

Уволенный Болтон раскритиковал на частном ужине внешнюю политику Трампа

CBS сообщил о разрешении иранского аятоллы на удар по Саудовской Аравии

Что случилось этой ночью: четверг, 19 сентября

Талибы взяли на себя ответственность за взрыв на юге Афганистана

Талибы взяли на себя ответственность за взрыв на юге Афганистана
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');