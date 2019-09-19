Amnesty International сочла задержанного якутского шамана узником совести

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В правозащитной организации Amnesty International считают, что якутского шамана Александра Габышева, задержанного в Бурятии, нужно освободить.

По мнению Amnesty International, Габышев является "узником совести, лишенным свободы исключительно за мирную реализацию своих прав на свободу выражения мнений и собраний". Об этом заявила директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина, которую цитирует пресс-служба организации.

"Реакция российских властей выглядит просто абсурдом. Неужели они действительно боятся его (шамана - ИФ) колдовской силы? Как и все граждане страны, Александр Габышев имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и отправление религиозных обрядов", - считает Звягина. Она также подчеркнула, что с начала своего шествия из Якутии в Москву Габышев не совершил никаких преступлений.

В ночь на 19 сентября сотрудники силовых структур в масках и с оружием задержали Габышева, который совершает многокилометровый пеший поход в Москву. Габышев выражает недовольство существующей политической ситуацией в РФ и хочет ее изменить. Местонахождение шамана на данный момент неизвестно. УМВД по республике Бурятия заявило, что в скором времени Габышева отправят по запросу властей в Якутск.

Габышев начал путешествие длиной в 8 тысяч км в марте. Оно в общей сложности должно было продлиться два года, сообщает Amnesty International. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км, привлек множество последователей. Несколько сторонников шамана были задержаны в столице Бурятии Улан-Удэ ранее в сентябре, а две машины, которые сопровождали марш, были конфискованы.

В ходе общения с журналистами в четверг пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос, в курсе ли Кремль того, что в отношении Габышева возбуждено уголовное дело (шамана, по данным СМИ, подозревают в организации экстремистского сообщества). В ответ Песков заявил, что Кремль не может быть в курсе уголовных преследований всех граждан в РФ, так как это не является его прерогативой. Пресс-секретарь посоветовал обращаться за комментарием по данной теме к властям Бурятии или к местным правоохранительным органам.