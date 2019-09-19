На границе Бурятии задержали идущего в Москву шамана

В МВД заявили, что в Якутии его разыскивают за совершение преступлений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - На границе Бурятии и Иркутской области утром в четверг был задержан якутский шаман Александр Габышев (Саня-шаман), который идет пешком в Москву. О его задержании "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее об этом изданию Znak.com сообщил один из сопровождавших шамана.

Полицейские по поручению следователя задержали мужчину 1958 года рождения, который находится в розыске за совершение преступлений в Якутии, сообщила пресс-служба МВД. Его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 "Байкал". Задержанного доставят в Якутск ближайшим авиарейсом, уточнили в ведомстве.

Шамана задержали около 6 утра по местному времени на стоянке, где он и его сторонники встали на ночевку. Собеседник Znak.com сказал, что к стоянке подъехали "два автобуса с полицией", Габышева "скрутили и загрузили вместе с тележкой" и увезли в сторону Улан-Удэ.

Находившийся в лагере шамана Виктор Егоров заявил, что вооруженные силовики перекрыли трассу, окружили лагерь и задержали Габышева. Сторонникам шамана силовики не представились и не объяснили, что происходит, передает "Тайга.инфо".

Ранее в сентябре в Улан-Удэ полицейские задержали двух сторонников шамана. 9 и 10 сентября участники акций протеста против результатов выборов мэра города требовали также освободить задержанных. Один из задержанных, Игорь Коношанов, сопровождал Габышева на автомобиле. По официальной версии, он отказался пройти освидетельствование на алкоголь и не показал документы на свою "Газель", был задержан и арестован за неповиновение полиции. Второй - бывший координатор местного штаба Алексея Навального Петр Дондуков - был задержан, когда пошел встречать шамана и получил штраф также за неповиновение полиции.