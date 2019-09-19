В Кремле назвали "новым явлением" требования Украины по "формуле Штайнмайера"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Решение Украины поставить условия для реализации "формулы Штайнмайера" не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтвержденных договоренностей, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ранее все согласились с "формулой Штайнмайера и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию", - сказал он журналистам в четверг.

Песков отметил, что выдвижение Украиной условий для реализации "формулы Штайнмайера" - "это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой, это новое явление".

Отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие шаги видят в Москве, Песков сказал: "Безусловно, работу надо продолжать. Но, насколько может работа продолжаться в условиях меняющейся позиции - мы пока не можем сказать: постоянно меняющейся или эпизодически меняющейся - но в любом случае это не способствует быстрому продвижению".

По просьбе "Интерфакса" Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают шансы на проведение саммита "нормандской четверки" после заседания контактной группы в среду.

"Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин, он сам об этом говорил: о том, что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу. Мы видим, что эта подготовительная работа встречается с трудностями", - сказал он.

По словам Пескова, "возникают вопросы" относительно того, остаются ли все стороны "в рамках понимания и в рамках подтверждения ранее достигнутых договоренностей".

"Поэтому предстоит еще продолжение работы", - сказал Песков.

Ранее в среду представители украинской делегации на встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе отказались от закрепления на бумаге "формулы Штайнмайера", названной по имени президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Киев настаивает на том, чтобы до местных выборов ему передали контроль над участком границы с Россией в Донбассе, а также на разоружении ополченцев самопровозглашенных республик.