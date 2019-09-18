Украина назвала условия реализации "формулы Штайнмайера"

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы перечислила шесть условий

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил в среду в Минске, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения нескольких пунктов. Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах.

"Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями", - написала Олифер в фейсбуке.

Она также отметила, что украинская сторона "подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского". При этом российская сторона "заблокировала определение возможной даты разведения - такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках".

По словам Олифер, в ходе заседания в среду достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц.

Кроме того, обсуждены ход восстановления моста в Станице Луганской, а в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года.

Ранее в среду представители украинской делегации на встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе отказались от закрепления на бумаге "формулы Штайнмайера" (названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера). Представители Украины мотивировали свое решение тем, что данный документ не предусмотрен Минскими соглашениями, пояснил "Интерфаксу" информированный источник.

Киев настаивает на том, чтобы ему сначала передали контроль над участком границы с Россией в Донбассе, а также на разоружении ополченцев самопровозглашенных республик. "Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", - заявил собеседник агентства.

"Формула Штайнмайера" предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.