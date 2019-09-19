Экс-глава избиркома Коми получила шесть лет колонии за взятку

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Сыктывкаре в четверг признал бывшего председателя избирательной комиссии Коми Елену Шабаршину виновной в получении взятки в особо крупном размере.

Она осуждена на 6 лет лишения свободы и будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ей также назначен штраф в размере 1,56 млн рублей. Кроме этого, чиновница на два года лишена права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Шабаршина с декабря 2010 года по август 2015 года получила от бывшего заместителя главы Коми Алексея Чернова взятку на общую сумму свыше 1,5 млн рублей. "В связи с незаконным вознаграждением председатель избирательной комиссии республики представляла ему оперативную информацию о ходе выдвижения кандидатов, о поступающих жалобах, о подведении итогов выборов", - сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Шабаршину задержали в июне 2016 года. 1 июля ее с отравлением в тяжелом состоянии доставили в реанимацию больницы Эжвинского района Сыктывкара. Имелись данные, что она употребила различные лекарственные препараты в большом количестве. Поэтому подозреваемая не пришла в суд, где в этот же день должны были решить вопрос об избрании ей меры пресечения.

В январе 2017 года Шабаршина предстала перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 стать 290 УК РФ). По данным следствия, в период с ноября 2006 года по август 2015 года она получила взятки за покровительство и попустительство по службе. Взятки были получены от действовавшего в то время заместителя главы Коми Чернова, который осужден по делу "Гайзера". Всего в течение этого времени она получила 6 млн 680 тыс. рублей.

На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину в совершении преступления, но впоследствии от признательных показаний отказалась.

В марте 2017 года горсуд решил вернуть дело на стадию следствия для устранения недостатков, допущенных в ходе предварительного расследования. В августе Шабаршина вновь предстала перед судом.

Врио главы Коми Сергей Гапликов назначил Шабаршину на должность руководителя администрации главы и правительства региона в декабре 2015 года. Она покинула этот пост 30 июня в связи с возбуждением уголовного дела. До этого Шабаршина 9 лет возглавляла республиканский избирком.