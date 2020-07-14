Суд сократил вдвое наказание экс-главе администрации Коми за взятку

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд республики Коми сократил срок лишения свободы бывшему руководителю администрации главы и правительства Коми Елене Шабаршиной, осужденной на шесть лет за получение взятки в особо крупном размере.

Как сообщает во вторник пресс-служба суда, назначенное Шабаршиной основное наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ смягчено сроком до трех лет, обстоятельством для этого признана явка с повинной. Из квалификации действий Шабаршиной исключено получение взятки за способствование действиям в пользу взяткодателя.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Сыктывкарский городской суд признал Шабаршину виновной в получении взятки в особо крупном размере и назначил ей шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Шабаршина была задержана в июне 2016 года. 1 июля ее с отравлением в тяжелом состоянии доставили в реанимацию больницы Эжвинского района Сыктывкара. Имелись данные, что она приняла различные лекарственные препараты в большом количестве. Подозреваемая не пришла в суд, где в этот же день должны были решить вопрос об избрании ей меры пресечения.

В январе 2017 года Шабаршина предстала перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в период с ноября 2006 года по август 2015 года она получила от действовавшего в то время заместителя главы Коми Чернова, который осужден по "делу Гайзера", взятки за покровительство и попустительство по службе. Всего в течение этого времени она получила 6,6 млн рублей.

На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину в совершении преступления, но впоследствии от признательных показаний отказалась.

В марте 2017 года горсуд принял решение о возврате дела на стадию следствия для устранения недостатков, допущенных в ходе предварительного расследования. В августе Шабаршина вновь предстала перед судом.

Врио главы Коми Сергей Гапликов назначил Шабаршину на должность руководителя администрации главы и правительства региона в декабре 2015 года. Она покинула этот пост 30 июня в связи с возбуждением уголовного дела. До этого Шабаршина 9 лет возглавляла республиканский избирком.