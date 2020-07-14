Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:54Заразились
на 14.07В России 739 947+6 248В мире 13 103 290+192 933

Суд сократил вдвое наказание экс-главе администрации Коми за взятку

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд республики Коми сократил срок лишения свободы бывшему руководителю администрации главы и правительства Коми Елене Шабаршиной, осужденной на шесть лет за получение взятки в особо крупном размере.

Как сообщает во вторник пресс-служба суда, назначенное Шабаршиной основное наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ смягчено сроком до трех лет, обстоятельством для этого признана явка с повинной. Из квалификации действий Шабаршиной исключено получение взятки за способствование действиям в пользу взяткодателя.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Сыктывкарский городской суд признал Шабаршину виновной в получении взятки в особо крупном размере и назначил ей шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Шабаршина была задержана в июне 2016 года. 1 июля ее с отравлением в тяжелом состоянии доставили в реанимацию больницы Эжвинского района Сыктывкара. Имелись данные, что она приняла различные лекарственные препараты в большом количестве. Подозреваемая не пришла в суд, где в этот же день должны были решить вопрос об избрании ей меры пресечения.

В январе 2017 года Шабаршина предстала перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в период с ноября 2006 года по август 2015 года она получила от действовавшего в то время заместителя главы Коми Чернова, который осужден по "делу Гайзера", взятки за покровительство и попустительство по службе. Всего в течение этого времени она получила 6,6 млн рублей.

На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину в совершении преступления, но впоследствии от признательных показаний отказалась.

В марте 2017 года горсуд принял решение о возврате дела на стадию следствия для устранения недостатков, допущенных в ходе предварительного расследования. В августе Шабаршина вновь предстала перед судом.

Врио главы Коми Сергей Гапликов назначил Шабаршину на должность руководителя администрации главы и правительства региона в декабре 2015 года. Она покинула этот пост 30 июня в связи с возбуждением уголовного дела. До этого Шабаршина 9 лет возглавляла республиканский избирком.

Коми

Новости по теме

Новости
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шум от митингов в защиту Фургала

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шум от митингов в защиту Фургала

Правительство предоставило "Аэрофлоту" госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей

Шестерых священников Среднеуральского монастыря запретили в служении

Шестерых священников Среднеуральского монастыря запретили в служении
Пандемия коронавируса

Сеченовский университет завершил первый этап клинических испытаний вакцины от COVID-19

Сеченовский университет завершил первый этап клинических испытаний вакцины от COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 6 248 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 6 248 случаев COVID-19

Иностранцам, устроившим погром на объекте Амурского ГПЗ, задолжали 14,4 млн рублей

Иностранцам, устроившим погром на объекте Амурского ГПЗ, задолжали 14,4 млн рублей

"РусАЛ" предложил сменить менеджмент "Норникеля" после череды аварий

"РусАЛ" предложил сменить менеджмент "Норникеля" после череды аварий

Минсельхоз допустил пересмотр вопроса о квоте на турецкие помидоры

Пьяный житель Кузбасса насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе

Один человек погиб при обрушении перекрытий в многоквартирном доме Новосибирска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');