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Число жертв крупного ДТП под Ярославлем выросло до девяти человек

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В клинической больнице скорой помощи имени Соловьева в Ярославле в четверг скончался еще один пострадавший в ДТП 14 сентября. Он стал девятой жертвой крупной аварии на дороге Ярославль-Иваново. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном департаменте здравоохранения.

"Скончавшийся сегодня мужчина все это время находился в реанимации. Из-за полученных сильных повреждений состояние пациента было крайне сложное. Кроме того, у него было тяжелейшее сопутствующее заболевание", - сказал собеседник агентства, ссылаясь на главного врача больницы имени Соловьева Игоря Виноградова.

По словам собеседника "Интерфакса", ситуация была на контроле и у федеральных специалистов. "Мы проводили несколько видеоконсультаций с лучшими специалистами ведущих федеральных клиник, которые подтвердили выбранную нами тактику лечения. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью", - отметил он.

По данным регионального департамента здравоохранения, до сих пор в больницах остаются 12 пострадавших в аварии в Гаврилов-Ямском районе. В больнице скорой помощи имени Соловьева находятся 11 человек, один из них в реанимации, еще один - в реанимации областной больницы. Ранее в четверг из областной детской больницы выписан домой единственный пострадавший в аварии ребенок.

Ранее в сентября сообщалось о восьми жертвах жертвах аварии.

14 сентября на трассе Ярославль-Иваново столкнулись грузовик и автобус. Свыше 20 пострадавших с различными травмами были доставлены в клиники.

По данным ГИБДД, грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Возбуждены уголовные дела по статье о ненадлежащем оказании услуг и по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух и более человек.

Ярославль

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