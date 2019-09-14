Число жертв аварии с автобусом под Ярославлем выросло до восьми

ДТП с автобусом и грузовиком в Ярославской области Фото: МЧС РФ/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля на дороге Ярославль-Иваново в Ярославской области увеличилось до восьми, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.

"Стало известно, что женщина 1948 года рождения, доставленная в областную больницу, скончалась", - рассказали агентству в правительстве.

Там также заявили, что родственники погибших в ДТП получат по одному миллиону рублей. Соответствующее распоряжение об оказании материальной помощи подписал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ранее в МЧС подтвердили гибель семи человек в ДТП под Ярославлем. Кроме того, в больнице им. Соловьева сообщили, что семи пострадавшим в ДТП потребовались операции.

14 сентября в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области на дороге Ярославль-Иваново столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В результате пострадали 29 человек, 21 из них госпитализирован. По данным ГИБДД РФ, столкновение спровоцировал водитель фуры.