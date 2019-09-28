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В Ярославской области при столкновении грузовика с автобусом погиб человек

Еще двое получили травмы различной степени тяжести

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Ростовском районе Ярославской области автобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате аварии один человек погиб, еще двое госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД России по региону в субботу.

По предварительной информации, грузовой автомобиль, двигаясь в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Hyundai

В ведомстве уточнили, что пассажир автобуса скончался на месте происшествия, еще два пассажира были госпитализированы. Всего в автобусе находились 19 пассажиров, добавили в УМВД России по Ярославской области.

Ярославская область

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