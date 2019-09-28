РПЦ предложила молодежи давать выход своей сексуальной энергии в рамках семьи

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви посоветовали молодым людям, которые тратят время на просмотр порнографии и рукоблудие, сосредоточиться на семейной жизни.

Эти грехи происходят, как правило, из-за того, что человек не ведет полноценную семейную жизнь, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24", отвечая на вопрос одного из зрителей.

По мнению иерарха, для того, чтобы от этих грехов избавиться, "самое правильное - создать крепкую семью и всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу". "Я очень искренне этого вам желаю", - сказал он.