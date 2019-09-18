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В РПЦ выступили против крещения детей, родившихся благодаря ЭКО или суррогатной матери

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал суррогатное материнство "худшим из видов проституции"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.

"Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три-пять абортов. И все это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого", - сказал отец Димитрий на встрече со священниками, окормляющими больницы.

Представитель Церкви признался, что вообще против крещения таких детей. "Если он сам вырастет, уверует, начнет в храм ходить - да пожалуйста! Но что крестить у людей, которые вообще чихать хотели на церковные законы!" - заявил священник, напомнив, что "Основы социальной концепции РПЦ" осуждают такого рода медицинскую процедуру.

Отец Димитрий провел аналогию с другим явлением, которое было ранее распространено в России, - с дуэлями. "Тех, кто дрался на дуэли, их же не отпевали", - напомнил священник, отметив, что каждый дуэлянт - это "одновременно и самоубийца, и убийца".

Кроме того, он выразил несогласие с практикой крещения малышей, рожденных специально нанятой для этого женщиной. Суррогатное материнство священник назвал "худшим из видов проституции, потому что проститутку ты снимаешь на час - ну, 100 долларов (по Москве), а тут на девять месяцев, да и сумма гораздо больше". "Что такое проститутка? Женщина, которая торгует своим телом. Ну, а разве суррогатная мать не торгует своим телом?" - задал вопрос отец Димитрий.

При этом он выразил уверенность, что если будет дискуссия по данному поводу, то большинство, включая духовенство, будет за то, чтобы "суррогатных" младенцев крестить - мол, "ребенок-то не виноват".

Отвечая оппонентам, священник напомнил, что такие выдающиеся святые, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, крестились, будучи взрослыми, и это было их сознательным решением. По мнению отца Димитрия, у современного человека бытует какое-то "магическое отношение" к таинству крещения, через которое родители хотят как можно скорее провести своего ребенка.

РПЦ Димитрий Смирнов

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