Суд в Петербурге отправил под домашний арест предправления банка "Прайм финанс"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест председателя правления банка "Прайм финанс" Михаила Табунова, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Табунов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями "присвоение или растрата" (ч.4 ст.160 УК РФ) и "незаконная банковская деятельность" (ч.2 ст.172.1 УК РФ).

Срок меры до 5 ноября 2019 года.

Следствие ходатайствовало об аресте.

Как полагает следствие, Табунов, являясь материально ответственным лицом, используя свое служебное положение, занимая должность председателя правления банка "Прайм Финанс", в период с осени 2015 по май 2019, осуществляя служебные обязанности в дополнительном офисе на улице Академика Лебедева, в составе группы неустановленных лиц, вступил в сговор на совершение присвоения денежных средств банка в особо крупном размере.

Для чего неоднократно совершил изъятие наличных денежных средств из кассы дополнительного офиса от 1 млн до 25 млн рублей, а также валюты в долларах США и евро, не оформляя при этом никаких документов.

По данным следствия, 29 мая 2019 года в результате внезапной ревизии в сейфовой комнате дополнительного офиса была выявлена недостача в размере 106 млн 169 тыс. 144 рублей 90 копеек, 1 млн 001 тыс. 940 долларов США и 1 млн 352 тыс. 020 евро.

Кроме того, Табунов и иные лица направляли в центр по обработке отчетности кредитных организаций в ГУ ЦБ РФ недостоверные сведения, в том числе и о капитале банка.