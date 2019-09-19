Главу банка в Петербурге заподозрили в хищении 268 млн рублей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Руководителя петербургского банка "Прайм Финанс" заподозрили в присвоении более 268 млн рублей. Как сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с материалами дела, 55-летний Михаил Табунов задержан в среду в результате оперативно-розыскных мероприятий.

По словам собеседника агентства, 29 мая 2019 года в одном из отделений банка была выявлена недостача в кассе на указанную сумму. Недостача образовалась "в результате преступных действий Табунова", сообщил источник.

По версии следствия, недостающие деньги Табунов с подельниками присвоили в период с осени 2015 по конец мая 2019 года. Имея доступ к средствам, хранящимся в кредитной организации, банкир неоднократно изымал их, не оформляя необходимых документов, заключил источник агентства.

При этом руководитель "Прайм Финанса" осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала, пытаясь формально соблюсти обязательные нормативы. "Понимая, что недостача такой крупной суммы денег приведет к снижению нормативов достаточности капитала банка ниже 2%, что в соответствии законодательством является основанием для обязательного отзыва у кредитной организации лицензии, а также повлечет признание банка банкротом, Табунов вносил заведомо недостоверные сведения о финансовом положении организации в отчетность для ЦБ", - рассказал собеседник "Интерфакса".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "присвоение или растрата" и "фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации".

О задержании Табунова СМИ сообщали ранее в четверг. По информации "Фонтанки", в пятницу, 20 сентября, Следственный комитет РФ попросит суд об аресте банкира. Перед его задержанием оперативники экономической полиции и ФСБ провели обыски по 15 адресам у сотрудников банка, в том числе у Табунова, отмечало издание.

Согласно приказу ЦБ, 6 июля у организации отозвали лицензию. По величине активов "ПраймФинанс" занимал 366 место в банковской системе РФ.