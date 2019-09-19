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"Фонтанка" сообщила о задержании президента петербургского банка "Прайм Финанс"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В ночь на 19 сентября в Петербурге был задержан акционер и президент банка "Прайм Финанс" Михаил Табунов, 20 сентября Следственный комитет попросит суд его арестовать, сообщила "Фонтанка.ру", ссылаясь на неназванные источники.

Перед его задержанием оперативники экономической полиции и ФСБ провели обыски по 15 адресам у сотрудников банка, в том числе у Табунова. Следственные действия прошли по делу, возбужденному по статьям о фальсификации финансовых документов и присвоении (160 и 172.1 Уголовного кодекса). По сведениям "Фонтанки", дело завели по результатам проверки Банка России и материалам Росфинмониторинга.

"Прайм Финанс" лишился лицензии 6 июня 2019 года. В пресс-релизе Банка России тогда было отмечено, что 29 мая в кассах банка прошла ревизия и выявила недостачу более чем 268 миллионов рублей. По данным регулятора, банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. ЦБ тогда отметил, что передал в правоохранительные органы информацию об операциях, имеющих признаки уголовных преступлений.

Табунов после этого пожаловался на растрату в экономическую полицию Петербурга и обвинил в этом нескольких сотрудников, узнала "Фонтанка". Из материалов уголовного дела следует, что следствие заподозрило в хищении самого Табунова. По данным "Фонтанки", сотрудники бухгалтерии стали свидетелями и дали показания, что Табунов сам неоднократно забирал наличные из кассы под расписку.

Прайм Финанс Петербург МВД СКР ФСБ Михаил Табунов Банк России

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