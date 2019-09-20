Задержанные шхуны браконьеров из КНДР приконвоируют в Находку в пятницу

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Конвой с северокорейскими браконьерскими шхунами, задержанными российскими пограничниками, как ожидается, прибудет в порт Находка в пятницу во второй половине дня, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-группе Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

"Пока не прибыли. Ожидается во второй половине дня, после 14:00 (7:00 по Москве), не раньше", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось, во вторник, 17 сентября, в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) в ходе проведения мероприятий по охране морских биоресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны и более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел. В ФСБ сообщили, что экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Пострадали четверо военнослужащих, все они госпитализированы, находятся в стабильном состоянии.

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников погрануправления ФСБ по Приморскому краю после нападения на них северокорейских браконьеров. Дело возбуждено по ст.317 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы.

После инцидента в Японском море российские пограничники задержали две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданина КНДР. Нарушителей конвоируют в приморскую Находку.