Свыше 160 браконьеров из КНДР задержали после нападения на российских пограничников

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - После инцидента в Японском море российские пограничники задержали более 160 граждан браконьеров из Северной Кореи, а также рыболовные шхуны, орудия лова и уже добытые морские ресурсы.

"В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения, пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, незаконно добытые морские биоресурсы. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь", - сообщили "Интерфаксу" в среду в Центре общественный связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве также отметили, что нарушителей отправили в порт Находка в Приморье для дальнейшего разбирательства. Кроме того, в ФСБ отметили, что "состояние здоровья четырех раненых сотрудников пограничного управления удовлетворительное, угрозы их жизни нет".

Ранее в среду Следственный комитет РФ сообщил, что один из военнослужащих погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю получил огнестрельное ранение в результате атаки северокорейских браконьеров. По факту нападения на пограничников было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Инцидент с браконьерами произошел в исключительной экономической зоне РФ в Японском море. Пограничники РФ обнаружили рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые занимались браконьерством. При попытке досмотра судов находившиеся на них иностранцы напали на пограничников. В ЦОС ФСБ ранее сообщали о задержании более 80 граждан КНДР после этого инцидента. В МИД РФ выразили временному поверенному в делах КНДР в России озабоченность в связи с ЧП в Японском море.