Поиск

Четыре пограничника пострадали при нападении браконьеров из КНДР

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В результате нападения северокорейских браконьеров в Японском море пострадали четверо военнослужащих погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю. Один из пограничников получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает в среду пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР).

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

"По версии следствия, 17 сентября 2019 года около 17 часов в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ обнаружены рыболовные шхуны под флагом КНДР, осуществляли браконьерский промысел водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении СКР.

В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление пограничникам, добавили в комитете.

В настоящее время осуществляется конвоирование рыболовных судов и граждан КНДР к месту осмотра и производству следственных действий, заявили в СКР.

Ранее сообщалось, что в результате нападения браконьеров на пограничников РФ пострадали трое сотрудников погранохраны. Кроме того, российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством, а также две шхуны, на которых передвигались иностранцы. В МИД РФ выразили временному поверенному в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпу озабоченность в связи с данным инцидентом.

СКР КНДР Японское море Приморский край

Новости по теме

Новости

Беглов официально вступил в должность губернатора Петербурга

Рогозин заявил, что российских космонавтов могут вооружить к 2021 году

В Гордуме Екатеринбурга одобрили проведение опроса о храме 13 октября

В Гордуме Екатеринбурга одобрили проведение опроса о храме 13 октября

Прокуратура попросила суд вернуть ей дело участника акции 27 июля Губайдулина

Педагоги и эксперты КГИ раскритиковали новые образовательные стандарты для школ

Адвокат Кучерена подтвердил попытку ФСБ завербовать Сноудена в 2013 году

Адвокат Кучерена подтвердил попытку ФСБ завербовать Сноудена в 2013 году

В больнице умерла заведующая взорвавшимися складами под Ачинском

Турчак заявил о невиновности осужденного за нападение на омоновца актера Устинова

Руководители трех СМИ попросили Чайку обжаловать приговор актеру Устинову

Ущерб от паводка в Хабаровском крае предварительно оценили в 1 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');