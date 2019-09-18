Четыре пограничника пострадали при нападении браконьеров из КНДР

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В результате нападения северокорейских браконьеров в Японском море пострадали четверо военнослужащих погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю. Один из пограничников получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает в среду пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР).

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

"По версии следствия, 17 сентября 2019 года около 17 часов в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ обнаружены рыболовные шхуны под флагом КНДР, осуществляли браконьерский промысел водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении СКР.

В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление пограничникам, добавили в комитете.

В настоящее время осуществляется конвоирование рыболовных судов и граждан КНДР к месту осмотра и производству следственных действий, заявили в СКР.

Ранее сообщалось, что в результате нападения браконьеров на пограничников РФ пострадали трое сотрудников погранохраны. Кроме того, российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством, а также две шхуны, на которых передвигались иностранцы. В МИД РФ выразили временному поверенному в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпу озабоченность в связи с данным инцидентом.