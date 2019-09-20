Минобороны изменит правила постановки военнообязанных на учет

Источники "Известий" сообщили, что к концу года на учет буду ставить фактически проживающих в зоне ответственности военкомата молодых людей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Военные комиссариаты возьмут на учет всех молодых людей в зоне своей ответственности, в том числе тех, чье проживание на территории комиссариата не зафиксировано в паспорте, такие поправки в Положение о воинском учете разработали в министерстве обороны РФ, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания текст документа.

"Ожидается, что они (поправки в Положение о воинском учете - ИФ) вступят в силу в конце нынешнего года, сообщили три источника в военном ведомстве. В действующей редакции положения есть формулировка: персональный воинский учет граждан ведется "по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)". (...) Теперь в поправках есть уточнение: "в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания"", - говорится в публикации.

Выявлять таких "фактически проживающих" на территории молодых людей военкомы намерены, собирая информацию от учебных заведений и предприятий. Ставить на учет призывников станут "по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы)", уточняется в статье.

Таким образом, Минобороны РФ, с одной стороны, прикроет основной способ уклонения от службы в армии, а с другой - даст шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог сделать это из-за проблем с регистрацией, пишут "Известия".