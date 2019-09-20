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Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами

Роструд назвал регионы с самыми большими зарплатами
Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Роструд по данным федерального портала "Работа в России" определил шесть регионов с самым высоким жалованием в стране.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс", это Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа и Якутия.

В Москве, уточняют в ведомстве, насчитывается более 8 тыс. вакансий с заработной платой свыше 80 тыс. рублей. Более 7 тыс. высокооплачиваемых вакансий разместили работодатели Красноярского края. Около 2,5 тыс. таких вакансий в Якутии и порядка 1,5 тыс. в ХМАО, ЯНАО и Петербурге.

При этом в Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали вакансии в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта, уточняют в Роструде. В Москве и Санкт-Петербурге в лидерах информационные технологии, строительство и недвижимость, продажи, производство и транспорт. В Якутии - добывающая промышленность, производство и консалтинг, в ЯНАО - производство, здравоохранение, строительство и добывающая промышленность.

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий "Работа в России" - федеральная государственная информационная система, где собрана информация о вакансиях, инвестпроектах, программах трудовой мобильности в российских регионах, условиях жизни в разных городах и другая информация в сфере занятости населения. В настоящее время на портале представлены более 1,5 млн вакансий и 950 тыс. резюме соискателей.

Роструд

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