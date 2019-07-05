Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В пору отпусков Роструд напомнил, как работодатель должен оплачивать труд сотрудников, выполняющих и свои обязанности, и обязанности временно отдыхающих коллег.

"Российская газета" в пятницу приводит уточнение от ведомства, из которого следует, что работа по совместительству осуществляется на регулярной основе в свободное от основной работы время на основании отдельно заключаемого трудового договора. Она должна длиться не более четырех часов в день либо целый день (если он свободен от выполнения обязанностей по основному месту работы).

В любом случае продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени. Оплачиваться работа по совместительству должна пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.

Как подчеркивают в Роструде, в отличие от совместительства совмещение профессий или должностей имеет место в рамках одного трудового договора, и работа выполняется в режиме обычного рабочего времени. Совмещение профессий возможно только с письменного согласия работника, причем он имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы. Впрочем и работодатель может досрочно отменить поручение о ее выполнении.

При совмещении работа также должна оплачиваться, размер оплаты фиксируется в дополнительном соглашении.