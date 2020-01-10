Суд оштрафовал экс-главврача больницы в Астрахани, ударившего подчиненную

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Астраханский областной суд обязал бывшего главного врача детской областной больницы имени Силищевой Игоря Ливинсона заплатить штраф по административному делу о рукоприкладстве в отношении женщины-медика, сообщили "Интерфаксу" в областном суде.

"Суд пересмотрел постановление Ленинского суда Астрахани об административном правонарушении в отношении Ливинсона по статье КоАП ст. 6.1.1 (Побои). Ливинсон признан виновным по делу. Наказание в виде штрафа осталось прежним, но его сумма стала меньше", - сказал собеседник агентства. В канцелярии суда агентству уточнили, что сумма штрафа составит 10 тыс. рублей.

Ранее в регионе получила большой резонанс история о том, что Ливинсон ударил заведующую поликлиникой больницы и разбил об пол ее телефон. По словам пострадавшей, причиной конфликта стала управленческая политика главврача, который "специально снижает зарплаты неугодным сотрудникам", чтобы они увольнялись, и "расставляет своих людей".

Тогда по факту инцидента управление МВД РФ по региону начало проверку. 18 сентября Ливинсон был уволен с поста главного врача детской больницы. Он занимал эту должность с мая 2019 года.

Также Ливинсон, член генерального совета "Единой России", был исключен из партии. Как сообщал "Интерфаксу" секретарь Астраханского регионального отделения ЕР, председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов, Ливинсон был исключен по собственному желанию.

Областная детская клиническая больница им. Силищевой является государственным бюджетным учреждением. В ней развернуто 22 стационарных отделения на 618 мест. В больнице функционируют шесть диагностических отделений.