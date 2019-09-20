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Таксиста из Петербурга заподозрили в убийстве 23-летней давности

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Неоднократно судимый житель Петербурга задержан по подозрению в убийстве девушки в 1996 году, ему планируют предъявить обвинение, сообщает пресс-служба городского управления СКР в пятницу.

По версии следствия, в июне 1996 года около железнодорожной станции "Озерки" пьяный Анатолий Гранин во время внезапно возникшей ссоры жестоко избил свою знакомую 1974 года рождения, в том числе по голове. От полученных травм девушка умерла на месте преступления.

Ведомство отмечает, что 49-летний Гранин работал в Петербурге таксистом. В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что он имеет восемь судимостей: за кражу, хулиганство, нарушение правил дорожного движения, грабеж, мошенничество, убийство и другие преступления. Общий срок назначенных судом заключений Гранина доходит до 30 лет.

Петербург

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