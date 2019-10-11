Таксист избил клиента за долгое ожидание

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Красносельском районе Петербурга задержали таксиста по подозрению в разбое. Источник, видевший материалы уголовного дела, сообщил, что водитель напал на пассажира из-за долгого ожидания.

На задержанного завели дело по статье "грабеж". Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, 22-летнего мужчину подозревают в том, что он в ночь на 10 октября избил пассажира и отобрал у него 7 700 рублей.

По словам источника "Интерфакса", в ходе конфликта таксист полоснул пассажира по лицу обратной стороной лезвия ножа и потребовал деньги. Получив все наличные, которые были у клиента, он ударил его и уехал. Задержанный - гражданин Азербайджана, работает в "Яндекс.Такси".