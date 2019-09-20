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В СПЧ призвали кардинально поменять судебную систему на фоне дела Устинова

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обсудит на ближайшем заседании с президентом РФ изменение судебной системы, заявил зампредседателя СПЧ Евгений Бобров.

"Совет приветствует освобождение под подписку о невыезде (актера Павла - ИФ) Устинова. В целом судебная система в очередной раз продемонстрировала свою полную некомпетентность и профнепригодность, приговорив его в первой инстанции к такому наказанию. В дальнейшем прислушались к мнению общества, вынесли справедливое решение", - сказал Бобров "Интерфаксу" в пятницу.

Он считает, что, скорее всего, в понедельник, 23 сентября, приговор Устинову будет отменен, либо наказание будет переведено в условное, что "опять-таки говорит о некомпетентности судебной системы.

На одном из совещаний в СПЧ его "коллеги сошлись во мнении, что судебная система представляет собой сейчас довольно разнузданное зрелище, нужно кардинально ее менять, чем быстрее, тем лучше", добавил замглавы СПЧ.

В пятницу Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры РФ изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего силовик получил травму.

Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Его защита обжаловала приговор. Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.

Евгений Бобров СПЧ Павел Устинов

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