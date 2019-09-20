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Суд освободил Павла Устинова под подписку о невыезде

Об этом попросил замгенпрокурора Юрий Пономарев

Суд освободил Павла Устинова под подписку о невыезде
Актер Павел Устинов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд освободил актера Павла Устинова под подписку о невыезде, сообщил корреспондент "Интерфакса". Изменить ему меру пресечения попросил заместитель генпрокурора Юрий Пономарев.

16 сентября Тверской суд приговорил актера к 3,5 годам колонии, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа Алексею Лягину. Прокурор требовал для него шесть лет лишения свободы, Устинов говорил, что невиновен. Приговор оспорили и обвинение, и защита. Генпрокуратура попросила Мосгорсуд изменить Устинову меру пресечения по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены, который подключился к делу после приговора Тверского суда.

Дело Павла Устинова

В ходатайстве Пономарева говорилось, что нет обоснованных доказательств тому, что, оказавшись на свободе, Устинов попытается скрыться или помешать производству по его делу. Замгенпрокурора также попросил учесть поручительство за актера народного артиста России Константина Райкина, отсутствие судимостей и положительную характеристику от Росгвардии, где актер проходил срочную службу.

Сам Устинов также заверил суд, что не намерен скрываться или мешать правосудию.

26 сентября Мосгорсуд рассмотрит апелляции на приговор. В Генпрокуратуре отметили, что вина Устинова доказана, но назначенное ему наказание было чрезмерно сурово и его нужно смягчить.

Ранее суд и следствие решили, что Устинова задержали на несогласованной акции 3 августа, он оказал сопротивление росгвардейцами и Лягин вывихнул плечо. Актер заявил, что в акции не участвовал и не собирался и что его задержали, когда он ждал друга. Он также отрицал, что сопротивлялся силовикам. Судья Тверского суда отказался приобщить к делу и изучить видеозапись задержания актера, предоставленную защитой.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс.

Пикеты в поддержку актера Павла Устинова

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Мосгорсуд Генпрокуратура Павел Устинов Константин Райкин

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