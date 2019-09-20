Павел Устинов вышел из следственного изолятора по решению суда

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Актер Павел Устинов, осужденный по делу о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на несогласованной акции протеста 3 августа в Москве, вышел из СИЗО.

"Как мне сообщили в следственном изоляторе, Устинов уже отпущен из СИЗО", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Как передал корреспондент "Интерфакса", у СИЗО Устинова встречают мать, сестра и его девушка, а также большое количество представителей СМИ.

После освобождения родственники планируют провести семейный вечер, поговорить.

"Были самые противоречивые чувства. Не дай бог, чтобы сыновей мамы отсюда ждали", - сказала мать Устинова, выразив большую благодарность тем, кто поддерживал последнее время ее сына. "Без вашей поддержки этого освобождения не было", - сказала женщина.

20 сентября Мосгорсуд освободил Устинова под подписку о невыезде. С просьбой об изменении ему меры пресечения обратился заместитель генпрокурора Юрий Пономарев.

В его ходатайстве говорилось, что нет обоснованных доказательств тому, что, оказавшись на свободе, Устинов скроется или помешает производству по его делу. Замгенпрокурора также попросил учесть поручительство за актера народного артиста России Константина Райкина, отсутствие судимостей и положительную характеристику от Росгвардии, где актер проходил срочную службу.

Сам Устинов также заверил суд, что не намерен скрываться или мешать правосудию.

16 сентября Тверской суд приговорил актера к 3,5 годам колонии, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа Алексею Лягину. Прокурор требовал для него шесть лет лишения свободы, Устинов говорил, что невиновен. Приговор оспорили и обвинение, и защита. Генпрокуратура посчитала назначенное наказание слишком суровым. При этом виновность Устинова у надзорного ведомства сомнений не вызывает.

Ранее суд и следствие решили, что Устинов был на несогласованной акции 3 августа и оказал сопротивление росгвардейцам, в результате чего один из них вывихнул плечо. Актер заявил, что в акции не собирался участвовать и что его задержали, когда он ждал друга. Он также отрицал, что сопротивлялся силовикам. Судья Тверского суда отказался приобщить к делу и изучить видеозапись задержания актера, предоставленную защитой.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Петиция за освобождение Устинова набрала за сутки больше 112 тыс. подписей. Артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку коллеги. Для участия в одиночном пикете в знак солидарности с актером 18 сентября на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела потребовали правозащитники, журналисты, ученые, учителя, врачи и православные священники.