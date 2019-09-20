Ученых из Германии не пустили на научную конференцию в Туве из-за виз

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ученых из Германии не допустили к участию в научной конференции в Тувинском государственном университете (ТувГУ), потому что у них были туристические визы, сообщили "Интерфаксу" в ТувГУ.

В пресс-службе вуза в пятницу отметили, что во время конференции в Тыве находилась семейная пара - ученые из Германии Штуббэ Михаэль и Штуббэ Аннегрэт. Они прибыли в Россию по туристическим визам. "По российскому законодательству участие иностранных граждан, прибывающих в страну по туристическим визам, в международных мероприятиях невозможно. Об этом немецкие ученые были поставлены в известность", - сообщили в пресс-службе вуза.

При этом в вузе подчеркивают, что ТувГУ не пытался объяснить недопуск ученых резонансным приказом Минобрнауки, который, как сообщалось в августе, существенно ограничил контакты российских ученых с иностранными коллегами из соображений безопасности секретных разработок.

В вузе заявили, что со стороны ТувГУ не было никаких обращений в региональное Минобразования, и указанное министерство не издавало по этому поводу никакого распоряжения. "А также ссылки на приказ Министерства науки и высшего образования РФ мы не делали. Ректорат также не издавал никаких распоряжений", - заявили в вузе.

V Международная научная конференция "Биоразнообразие и сохранение генофонда флоры, фауны и народонаселения Центрально-Азиатского региона" прошла с 5 по 11 сентября, там обсуждали научные исследования в соответствующей области. В мероприятии, отмечают в ТувГУ, принимали участие ученые из Германии, Великобритании, Испании, Польши, Сербии, Монголии, Казахстана, Киргизии, а также из Москвы, Владивостока, Благовещенска, Кирова, Новосибирска, Красноярска, Абакана, Иркутска, Улан-Удэ. Было представлено более 60 научных работ, касающиеся актуальных научных направлений изучения биологического разнообразия.

Супругам Штуббэ из Германии было предложено поучаствовать, опубликовав свои статьи в сборнике конференции, добавили в вузе.

Информация о том, что немецких ученых не допустили на конференцию в ТувГУ, появилась сначала в соцсетях, затем на одном из телеканалов "360".

14 августа газета "Троицкий вариант" опубликовала на своем сайте сканированную копию некоторых страниц ранее не публиковавшегося приказа Минобрнауки, касающегося ограничения контактов с иностранными учеными. Приказ был направлен в подведомственные Минобрнауки структуры и датирован февралем этого года.

Документ вызвал широкий общественный резонанс. Разобраться в ситуации пообещал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позже в пресс-службе Минобрнауки разъяснили, что приказ носит рекомендательный характер.