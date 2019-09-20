В РАН назвали "перестраховкой" недопуск немецких ученых на конференцию в Туве

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Тувинский государственный университет (ТувГУ), не разрешивший супругам-ученым из Германии участвовать в научной конференции из-за туристических виз, пожертвовал международными контактами ради соблюдения формальностей, считает вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов.

"С формальной точки зрения, действительно, есть такое правило, что должна быть деловая виза для участия в конференции. Но обычно на это закрывают глаза, если речь не идет о приеме делегации высокого уровня. Вот так кувалдой рушить международные контакты - которых, как я понимаю, в Туве, в отличие от Москвы, не так много - я считаю, это неправильно", - сказал Хохлов "Интерфаксу" в пятницу.

По мнению академика, на инцидент с иностранными участниками конференции в Туве косвенно мог повлиять резонансный приказ Минобрнауки, который ввел ограничения на контакты российских ученых с иностранными коллегами.

"Это (отказ в участии в конференции из-за туристических виз - ИФ), безусловно, некая перестраховка, которой университет в обычной ситуации не стал бы заниматься", - добавил вице-президент РАН.

"Интерфакс" не располагает комментарием Минобрнауки России в связи с ситуацией.

Ранее стало известно, что супружескую пару из Германии - ученых Михаэля и Аннегрэт Штуббэ - не допустили к участию в научной конференции в ТувГУ. В вузе объяснили это тем, что у них были туристические визы, в то время как российское законодательство запрещает с ней участвовать в таких мероприятиях, как научные конференции.

В СМИ ранее появилась информация, что ТувГУ обращался за консультацией в профильное региональное министерство образования, и в итоге принял во внимание приказ Минобрнауки о контактах с иностранными учеными. В вузе "Интерфаксу" эту информацию опровергли, заявив, что ни с министерством не советовались и на федеральный приказ "ссылку не делали".

14 августа газета "Троицкий вариант" опубликовала на своем сайте сканированную копию некоторых страниц ранее не публиковавшегося приказа Минобрнауки, ограничивающий контакты с иностранными учеными. Приказ был направлен в подведомственные Минобрнауки структуры и датирован февралем этого года.

Документ вызвал широкий общественный резонанс. Разобраться в ситуации пообещал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позже в пресс-службе Минобрнауки заявили, что приказ носит рекомендательный характер.