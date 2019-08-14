В Минобрнауки отметили необязательный характер приказа о контактах с иностранными учеными

Оказывается, эти требования должны помочь улучшить учет роста международных связей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Приказ Министерства науки и высшего образования с рекомендациями, ограничивающими контакты российских ученых с иностранными, носит не обязательный, а рекомендательный характер, заявили в пресс-службе ведомства. Ранее представители научного сообщества выразили недоумение и возражения в связи с предложенными ограничениями.

"Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями", - говорится в разъяснении министерства.

Кроме того, эти правила помогут вести учет показателей роста зарубежных связей научных работников, в том числе в рамках нацпроекта "Наука", объяснили в пресс-службе. Цели по усилению контроля за научными организациями у министерства нет.

Также в пресс-службе обратили внимание, что российские ученые "сталкиваются с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств за рубежом".

13 августа газета "Троицкий вариант" опубликовала скан некоторых страниц этого приказа Минобрнауки, который разослали в подведомственные министерству организации. Издание привело комментарии к рекомендациям заведующего лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александра Фрадкова. Также о приказе сообщил "Московский комсомолец".

В приказе есть требование о том, что руководитель научной организации, которая хочет принять иностранцев, за пять дней до встречи должен уведомить о ней министерство и перечислить всех российских участников дискуссии. Работники организации получат право участвовать во встречах только по заранее составленному списку, а работники других организаций — по согласованию с руководителями своих организаций. На встрече с иностранцами должно быть не менее двух россиян, следует из рекомендаций. После каждой встречи руководитель должен направить в министерство отчет, заверенный круглой печатью, паспортные данные всех участников и сканы паспортов иностранцев.

Один из пунктов приказа гласит, что на встречах у иностранных ученых не должно быть при себе никаких записывающих и копирующих информацию устройств, в том числе телефонов, биноклей и часов, если встреча не регулируется особыми международными договорами.

Фрадков назвал эти требования абсурдными, анахроничными и нереализуемыми и потребовал их отозвать или отредактировать. Ученому неясно, нужно ли запрашивать разрешение руководства на отправку электронного письма иностранному коллеге или на разговор с ним по скайпу. "Или переписка с иностранцами теперь просто запрещена, если в ней участвует только один работник?", - прокомментировал он.

По словам Фрадкова, требования касаются и российских ученых, которые работают в иностранных организациях. "Должен ли я запрашивать разрешение на встречу с российским гражданином, сотрудником моей лаборатории, если он работает в иностранной организации на территории России по совместительству или по контракту? А если он работает в международной компании, с долей иностранной собственности 10%?", - спросил он.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сказал, что не был в курсе деталей, но то, что процитировали ему журналисты на брифинге, "выглядит, как перебор". Документ ему напомнил инструкции для разведчиков. Он обещал разобраться в ситуации, но одновременно напомнил, что нельзя терять бдительность, "потому что зарубежные спецслужбы не дремлют и научно-промышленный шпионаж никто не отменял".