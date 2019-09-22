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Подозреваемый в нападении на отдел спецсвязи в Брянске арестован на два месяца

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двух коллег и хищении более 7 млн рублей из отдела в Брянске, в воскресенье был арестован, сообщили в региональном главке СКР.

Как рассказали в главке, он заключен под стражу по ходатайству следователей Советским районным судом города Брянска. "Ближайшие два месяца он проведет в условиях изоляции от общества", - говорится на сайте ведомства.

Как сообщалось, управление СКР по Брянской области расследует нападение на местное отделение спецсвязи, произошедшее 19 сентября.

По версии следствия, 31-летний водитель-фельдъегерь убил двух сотрудников отдела спецсвязи с помощью их служебного оружия, после чего похитил более 7 млн рублей из помещения и попытался поджечь его с целью скрыть следы.

В минувшую пятницу он был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве, разбое, хищении оружия и попытке поджога.

Брянская область Брянск СКР

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