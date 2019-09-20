Подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи задержан в Брянске

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Брянске задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления СКР по Брянской области.

Там уточнили, что задержанный - 31-летний коллега жертв преступления. Он дал признательные показания.

Следствие просит суд арестовать подозреваемого.

В региональном УМВД сообщили, что у задержанного пока не обнаружены похищенные деньги.

Преступление было совершено в ночь на 20 сентября в Володарском районе Брянска в отделе спецсвязи рядом с железнодорожным вокзалом. Пытаясь скрыть следы преступления, нападавшие подожгли помещение.

По предварительной версии, целью преступников являлась кража крупной суммы денег.

В ориентировке, направленной региональным УМВД в отделы полиции, сообщалось, что преступники могут иметь при себе два табельных пистолета, а также около 7,3 млн рублей различными купюрами, в том числе в кассетах для банкоматов и инкассаторских мешках.