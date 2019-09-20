Поиск

Подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи задержан в Брянске

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Брянске задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления СКР по Брянской области.

Там уточнили, что задержанный - 31-летний коллега жертв преступления. Он дал признательные показания.

Следствие просит суд арестовать подозреваемого.

В региональном УМВД сообщили, что у задержанного пока не обнаружены похищенные деньги.

Преступление было совершено в ночь на 20 сентября в Володарском районе Брянска в отделе спецсвязи рядом с железнодорожным вокзалом. Пытаясь скрыть следы преступления, нападавшие подожгли помещение.

По предварительной версии, целью преступников являлась кража крупной суммы денег.

В ориентировке, направленной региональным УМВД в отделы полиции, сообщалось, что преступники могут иметь при себе два табельных пистолета, а также около 7,3 млн рублей различными купюрами, в том числе в кассетах для банкоматов и инкассаторских мешках.

Брянская область

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 20 сентября

Медведев назвал глупостью слова генерала США о прорыве системы ПВО Калининграда

В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации

Абоненты "Билайна" пожаловались на сбои с sms-уведомлениями от банков

Якутский шаман "подружился" с теми, кто его задерживал

Якутский шаман "подружился" с теми, кто его задерживал

В Дагестане пресекли бунт в колонии

"АльфаСтрахование" назвало выплаты за гибель SSJ 100 и посадку Airbus в поле

"АльфаСтрахование" назвало выплаты за гибель SSJ 100 и посадку Airbus в поле

Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме

Дело Павла Устинова

Суд освободил Павла Устинова под подписку о невыезде

Суд освободил Павла Устинова под подписку о невыезде

Калининградский губернатор назвал бравадой слова генерала США о прорыве системы ПВО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');