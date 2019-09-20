После убийства сотрудников спецсвязи в Брянске возбудили уголовное дело

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Брянске возбудили уголовное дело по факту вооруженного нападения на отдел специальной связи и убийства двух его сотрудников, сообщает Следственный комитет РФ (СКР).

Уголовное дело по данному факту возбуждено по пп. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 (разбой), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 20 сентября, отметили в СКР. Сотрудники отдела спецсвязи, находившиеся на дежурстве, погибли от полученных огнестрельных ранений. Целью нападения преступников были доставляемые работниками отдела наличные деньги, пояснили в СКР.

Также отмечается, что злоумышленники, пытаясь скрыть следы преступления, подожгли служебное помещение. Розыск нападавших продолжается.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что преступление было совершено на железнодорожной станции "Брянск-Орловский", где застрелили двух сотрудников отдела спецсвязи.