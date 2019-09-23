Обыски проходят у координатора омского штаба Навального

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыск у координатора омского штаба оппозиционера Алексея Навального Ольги Картавцевой, сообщается на странице штаба в соцсети.

"В 7:30 утра наш координатор Ольга Картавцева сообщила нам, что к ней в дверь настойчиво стучится полиция. Сейчас связи с ней нет, предположительно, у нее проходит обыск", - говорится в тексте сообщения штаба.

Отмечается, что ранее на счету Картавцевой было заблокировано 75 млн рублей.

О факте обысков у Картавцевой также сообщил сам Навальный в соцсети.

Как уточнил агентству "Интерфакс" заместитель координатора омского штаба Даниил Чебыкин, связи с Картавцевой у них нет, она предупредила, что выключит телефон, когда к ней пришла полиция.

"В самом штабе и у других активистов пока ничего не происходит", - сказал Чебыкин.

Обыски у активистов штаба в 29 городах прошли 12 сентября.