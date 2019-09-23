Поиск

Обыски проходят у координатора омского штаба Навального

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыск у координатора омского штаба оппозиционера Алексея Навального Ольги Картавцевой, сообщается на странице штаба в соцсети.

"В 7:30 утра наш координатор Ольга Картавцева сообщила нам, что к ней в дверь настойчиво стучится полиция. Сейчас связи с ней нет, предположительно, у нее проходит обыск", - говорится в тексте сообщения штаба.

Отмечается, что ранее на счету Картавцевой было заблокировано 75 млн рублей.

О факте обысков у Картавцевой также сообщил сам Навальный в соцсети.

Как уточнил агентству "Интерфакс" заместитель координатора омского штаба Даниил Чебыкин, связи с Картавцевой у них нет, она предупредила, что выключит телефон, когда к ней пришла полиция.

"В самом штабе и у других активистов пока ничего не происходит", - сказал Чебыкин.

Обыски у активистов штаба в 29 городах прошли 12 сентября.

Омск Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Американская торговая палата планирует открыть представительство в Казани

Что произошло за день: воскресенье, 22 сентября

Подозреваемый в нападении на отдел спецсвязи в Брянске арестован на два месяца

В Архангельской области прошли митинги против строительства свалки в Шиесе

В Архангельской области прошли митинги против строительства свалки в Шиесе
Аварийная посадка А321 в поле

Командир аварийно севшего на кукурузное поле А321 вернулся к полетам

В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом

Шойгу исключил вероятность крупномасштабной войны

Шойгу исключил вероятность крупномасштабной войны

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 сентября

Путин объяснил, зачем нужны СМИ

Госдеп США призвал Россию прекратить обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');