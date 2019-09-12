Леонид Волков сообщил об обысках у сторонников Навального в 29 городах

По его словам, их проводят по делу об отмывании через ФБК, хотя у фонда нет региональных филиалов

Обыски в штаб-квартире Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Архивное фото. Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Утром в четверг начались обыски в штабах сторонников Алексея Навального почти в трех десятках городов, написал в твиттере глава сети штабов Леонид Волков.

"В списке уже 29 городов. Адресов больше 80: не только квартиры координаторов и штабы, но и квартиры сотрудников штабов, активных волонтеров; в ряде случаев приходят по месту регистрации, к родственникам", - сообщил он.

Оу! У нас у сотрудников штаба обыски! И во всех остальных регионах тоже!!! Жесть! — Штаб Навального в Красноярске (@teamnavalnykrsk) September 12, 2019

По его данным, обыски идут, в частности, в Петербурге, Краснодаре, Чебоксарах, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Липецке, Казани, Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Пензе, Оренбурге, Кургане, Саратове, Балакове, Красноярске, Челябинске, Белгороде, Томске, Тамбове.

Силовики связывают следственные действия с делом об отмывании 1 млрд рублей через Фонд борьбы с коррупцией, добавил Волков и обратил внимание, что у ФБК нет региональных филиалов и офисов и штабы Навального являются другой структурой.

Волков считает, что цели обысков - изъять как можно больше техники, напугать активистов и, помешав работе штабов, ликвидировать штабную структуру сторонников Навального.

В Екатеринбурге пришли с обыском домой к координатору штаба Навального Юрию Кузьмину, сообщил "Интерфаксу" волонтер штаба Виктор Бармин. По его словам, раньше с обысками приходили по месту прописки Кузьмина, к его матери в Южноуральске. Ее не оказалось дома, дверь не стали ломать. "А сейчас пришли по адресу фактического его проживания", - пояснил Бармин. Связи с Кузьминым у него нет.

Координатор пермского штаба Сергей Ухов сообщил "Интерфаксу", что силовики пришли домой к нему и к его соратнику Юрию Боброву, а также в штаб. Ухов пока пытается их не пустить и ждет адвоката.

В прошлый раз пермский штаб обыскивали 10 сентября, также сообщалось, что силовики приходили к Боброву.

Нижегородский штаб в твиттере сообщил об обысках дома у сотрудников организации. По данным активистов, у них изымают технику и документы.

В Саратове полицейские пришли к координатору движения "Голос" журналисту Александру Никишину, он сообщил об этом в фейсбуке. Региональный штаб Навального сообщил также об обысках у волонтера Ольги Кузнецовой.

Оренбургский штаб рассказал, что у координатора Евгения Невечери проводят обыск сотрудники регионального управления Следственного комитета.

Сотрудники следственного комитета в четверг проводят обыски и у координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой и у активиста штаба Олега Емельянова, сообщил "Интерфаксу" сотрудник штаба Данил Нургалеев. По его словам, следователи также пришли с обыском к руководителю движения "Голос" в Татарстане Михаилу Тихонову.

Об обысках сообщают в соцсетях кемеровский, омский и томский штабы.

"Полиция пришла с обыском ко всем сотрудникам штаба, а так же к их родственникам. Повод для обысков все тот же — "дело об отмывании средств", по которому ранее приходили в ФБК и штабы в других городах, - говорится на странице омского штаба во "ВКонтакте". - Обыски в проводятся на основании 94 постановлений Басманного суда Москвы от 4 сентября 2019".

Про обыски в штабе в Иркутске и дома у четырех волонтеров "Интерфаксу" рассказал волонтер Сергей Беспалов.

Бывший координатор барнаульского штаба Навального Артем Косарецкий в соцсетях также сообщил об обысках у него дома и опросах его родственников.

Ранее об обысках у координатора новосибирского штаба Навального Сергея Бойко и в самом штабе "Интерфаксу" сообщил представитель региональной команды Навального.

Уголовное дело в отношении руководства ФБК об отмывании 1 млрд рублей было возбуждено 3 августа. По версии следствия, деньги, полученные преступным путем, неизвестные лица положили на разные банковские счета, а с них перечислили в ФБК. 8 августа в офисе фонда прошли обыски по этому делу. Накануне единого дня голосования обыски прошли в штабах Навального в Москве и Петербурге.

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