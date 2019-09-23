Роскомнадзор опубликует список распространителей фейков

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор может скоро выложить на сайте открытый список СМИ, интернет-сообществ и людей, которые регулярно участвуют в распространении "фейков", пообещал глава службы Александр Жаров. Об этом говорится в его докладе, подготовленном к форуму Союза журналистов России "Вся Россия 2019".

Создать такой перечень ведомству предложили на медиафоруме Общероссийского народного фронта. Предполагается, что попавшие в этот реестр источники журналисты будут дополнительно проверять.

В перечне Роскомнадзора будут указаны адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию, и описание этой информации, сказал Жаров.

В этом же докладе Жаров назвал безосновательными опасения журналистов, которые высказывались в связи с принятием закона о фейках. По его словам, за все время действия этого закона ни одно СМИ не было замечено за его нарушением, а всего Роскомнадзор получил десять требований Генпрокуратуры, касавшихся 47 интернет-страниц, и сам дополнительно нашел 128 зеркал таких страниц. Все это было размещено в соцсетях и на видеохостингах, сейчас вся эта информация удалена.

Закон об ответственности за распространение ложной информации вступил в силу 29 марта. Под него подпадают фейки, распространение которых создает риски массовых нарушений общественного порядка, общественной безопасности, работе важных объектов или угрозу здоровью, имуществу или жизни граждан. За наступление негативных последствий из-за распространения такой информации может грозить штраф на сумму от 30 тысяч рублей до 1,5 млн рублей.